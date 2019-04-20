شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات: مقاطعة الاستفتاء «خيانة».. و«لازم نشارك سواء بنعم أو لا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه «يجب أن يتحرك المصريون لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسواء هتقول لا أو نعم، لازم ننزل»، مضيفة: «المقاطعة خيانة».

وقالت «السادات» في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، موجهة رسالة لسيدات مصر، إن «نساء مصر لديهن شعور وطني ولا يتأخرن عن أداء واجبهن، وأقول لهن انزلوا ومعكن أزواجكن للإدلاء بأصواتهم، المرأة مستفيدة بشكل كبير من التغييرات في الدستور».

وأضافت: «بنعمل الاستفتاء مرة كل فترة ولابد من المشاركة في واجبنا الوطني، ولازم نبص على البلاد اللي حوالينا ونحمد ربنا على نعمة الاستقرار، لازم ننزل ونأيد».

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وتابعت: «المصريون عندهم الوعي الكافي لقول ما يريدون ومفيش حاجة اسمها نعم على طول أو لا على طول».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.