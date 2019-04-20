شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية للمصريين: «وإنت نازل الاستفتاء خد معاك 10» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إن هناك تنسيقا بين كل مؤسسات المحافظة للخروج بالتعديلات الدستورية في أفضل صورة.

وأشار «عباس»، خلال لقاء خاص عبر «TeN»، اليوم السبت، إلى أن هناك تأمينًا كاملًا للجان، وكل سبل الراحة متوفرة للمواطنين داخل اللجان مثل الكراسي المتحركة، ومقاعد للناخبين، موضحًا أن عدد اللجان بالمحافظة 611 لجنة انتخابية، ومن لهم حق التصويت يزيد على مليوني مواطن.

وناشد مواطني محافظة المنوفية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا: «انزلوا وشاركوا صوتكم أمانة، كل واحد وهو نازل الاستفتاء ياخد معاه 10 من أهله وأقاربه».

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي في 22 إبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.