شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد وشيماء الشايب تصوّتان على التعديلات الدستورية: للفنان دور وطني تجاه بلده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت المطربة شيماء الشايب على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل إحدى اللجان بمدينة السادس من أكتوبر، وبصحبتها والدتها المطربة فاطمة عيد ووالدها اللواء والشاعر شفيق الشايب.

وقالت «شيماء» إن للفنان دورًا وطنيًا تجاه بلده يجب أن يلتزم به ويكون قدوة لكل من حوله، مشيرة إلى أن تفاعل الفنان مهم وضروري تجاه مجتمعه.

Advertisements

وعن رؤيتها لعملية التصويت قالت: «شعرت بأن هناك حالة من الوطنية الكبيرة لدى المواطنين، حتى البسطاء منهم يعتبر اليوم عيدا وطنيا».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.