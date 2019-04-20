شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابعان سير عملية الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، والعديد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية عددا من اللجان بمدينة أسيوط، اليوم السبت، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، كما تابعا سير عملية الاستفتاء من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز إبراهيم الثانوية «بنات» بكورنيش النيل، كما تفقدوا لجان مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بجوار مديرية التربية والتعليم، ومدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية بشارع أحمد حسن الباقوري، ومدرسة طارق بن زياد الإعدادية بمنطقة الوليدية، ومدرسة التحرير التجريبية لغات بحي غرب مدينة أسيوط.

وأشادوا بإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث احتشد المواطنون أمام اللجان مرددين الهتافات الوطنية معبرين عن سعادتهم بالخروج للإدلاء بأصواتهم.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أنه لمس وعيا كبيرا من المواطنين وحرصا منهم على ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء للحفاظ على استقرار الوطن، واستكمال مسيرة العطاء والتنمية مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة حتى يصل الناخب إلى مقر لجنته ويدلي بصوته بكل سهولة ويسر.

كما تابع المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية سير عملية الاستفتاء من غرفة العمليات المركزية، وأكد المحافظ انتظام سير عملية الاستفتاء بجميع اللجان دون حدوث أي معوقات حتى الآن، حيث فتحت جميع اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط تواجد أمني مكثف لتأمين المواطنين، منوها بأن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلق أية شكاوي أو تجاوزات.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء والمقيدين بالجداول الانتخابية يبلغ 2 مليون و683 ألفا و186 ناخبًا للتصويت في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقرا انتخابيا يضم 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.