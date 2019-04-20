شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن استفتاء الدستور: الشعب أعلن تأييده المطلق للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إن اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، شهد إقبالاً كبيراً وغير مسبوق من الشعب المصري العظيم بصفة عامة ومن أهالي وجماهير مدينة كرداسة بجميع قراها على صناديق الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال «حساسين»، في تصريحات صحفية: «لأول مرة في حياتي أجد جماهير وأهالي دائرتي الانتخابية كرداسة يتوافدون على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بهذه الصورة المشرفة».

وأكد «حساسين» أن العائلات والأسر بمدينة وقرى كرداسة خرجوا وهم يحملون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ويهتفون بصوت واحد ألف مليون نعم للتعديلات الدستورية ويعلنون تأييدهم التام والمطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجميع سياساته الداخلية والخارجية.

