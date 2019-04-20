شكرا لقرائتكم خبر عن «آية ناجي».. أول كفيفة تدلي بصوتها في الاستفتاء بطريقة «برايل» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت آية ناجي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم السبت، على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على الدستور بإحدى لجان مدينة المنيا، من خلال استخدام بطاقة الاقتراع بطريقة «برايل» للمكفوفين.

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وأكدت «آية» حرصها على التواجد والمشاركة، وذلك على الرغم من إعاقتها بمساعدة شقيقتها.

وقالت «آية»، البالغة من العمر 25 عاما، وتعمل محفظة قرآن كريم: إن «المشاركة حق لجميع المواطنين وواجب وطني على الجميع لإظهار مصر بشكل حضاري»، معربة عن سعادتها لوجود طريقة «برايل» داخل اللجان.

وتضم محافظة المنيا 588 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين و361 ألفا و337 ناخبا بكافة مراكز المحافظة بمراكزها التسع، موزعة على 13 لجنة عامة، و737 لجنة فرعية.