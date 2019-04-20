شكرا لقرائتكم خبر عن مُعمرة مطروح صاحبة الـ125 عامًا تدلي بصوتها: «من أجل مستقبل أفضل لدولتنا المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت أكبر مسنة في محافظة مطروح، صاحبة الـ125 عاما، الحاجة مكاسب جويا جالي، على المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة السادات في مدينة السلوم أقصي الحدود الغربية لمصر.

وأكدت الحاجة مكاسب أنها قطعت المسافة من منزلها للجنة الانتخابية «من أجل مستقبل أفضل لدولتنا المصرية»، داعية جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية من اجل استكمال مسيرة التنمية.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.