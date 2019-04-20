شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف» تنقل مريضًا للتصويت داخل لجنة في قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت سيارة إسعاف مريض من مستسفى نقادة إلى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم ظروفه المرضية.

كانت لجنة مدرسة نقادة البحرية بنقادة قد شهدت استقبال المواطن رفعت إبراهيم متريوس غبريال، الذي وصل إلى اللجنة بعد نقله بسيارة إسعاف، قادمًا من مستشفى نقادة المركزي من مقره المؤقت بالوحدة الصحية بطوخ، حيث كان يعاني من خشونة ورماتويد وسكر ومحتجزًا بالمستشفى، إلا أنه أصر على الإدلاء بصوته وتم على الفور نقله للجنة الانتخابية، وقام أحمد سراج الدين، أمين التثقيف والتدريب بأمانة حزب مستقبل وطن بنقادة، بمساعدته في استخراج رقم اللجنة والمسلسل في كشوف الناخبين، ثم توجه المستشار أحمد صلاح سليم، رئيس لجنة مدرسة نقادة البحرية إلى المريض ومعه أحد موظفي اللجنة من أجل التيسير على الناخب مراعاة لظروفه والذي أدلى بصوته في مكانه دون دخول اللجنة، وقامت الإسعاف بإعادته للمستشفى مرة أخرى.

Advertisements

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.