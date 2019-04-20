متصدقش اللي بيقولوا.. مشاركتك مش هتفرق والدستور هيعدي هيعدي (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الشعب المصري صاحب كلمة الحسم بالموافقة على التعديلات الدستورية من عدمها، لكن هناك من يخرج لإرباك المشاركين بقوله "مشاركتك مش هتفرق والدستور هيعدي هيعدي".
الكلمة الأولى والأخيرة في التعديلات الدستورية للشعب المصري فقط، تحت إشراف القضاء العادل والمستقل، ومثلما يضرب العالم بالشعب المصري المثل، سيكون وحدة في يده قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، لذلك على الجميع المشاركة وقول كلمته في التعديلات الدستورية.
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