سامح شكرى: بحثت مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الأوضاع فى ليبيا والسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تسعى لعلاقات وثيقة مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن الدولتين يمكنهما العمل المشترك فى الاتحاد الأفريقى لتحقيق أحلام القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
وقال شكرى، فى مؤتمر صحفى، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينودى سيسولو أن المباحثات بينهما تطرقت لدفع العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا فى القارة الأفريقية، التباحث حول الأوضاع فى ليبيا والسودان والنزاعات القائمة والتحديات التى تواجه الدول الأفريقية، مؤكدا أن مصر تتطلع لزيارة رئيس جنوب أفريقيا.
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