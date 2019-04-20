شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف من الجالية المصرية فى الكويت على التصويت فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت، الاقبال بكثافة على مقر السفارة المصرية، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستوية.





وأظهرت صورا لعملية الاستفتاء- أرسلها أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت لـ"الخليج 365"- الإقبال الكثيف للجالية المصرية بالكويت على مصر السفارة للتصويت على بعض مواد الدستور، وحرصهم على ممارسة حقهم الوطنى.





وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قال إن مقر السفارة شهدت بعد عصر اليوم، السبت، إقبالا كثيفا من قبل أبناء الجالية، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.





وأضاف القوني - في تصريحات صحفية، أن عملية التصويت شهدت انسيابية كبيرة، مما ساعد الناخبين على سرعة الإدلاء بأصواتهم دون تحميلهم مشقة الانتظار؛ وذلك لزيادة عدد الفرق المعاونة داخل المقر الانتخابي بالسفارة.

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وأشاد سفير مصر بالكويت، بالروح الوطنية المتميزة لدى أبناء الجالية المصرية في الكويت، والتى ظهرت بوضوح كعادتهم من خلال إقبالهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، متوقعا، في الوقت نفسه، زيادة أعداد المشاركين بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة.





وكان حرم السفارة المصرية في الكويت قد شهدت مساء اليوم توافدا مكثفا من قبل الناخبين؛ وذلك بعد انخفاض درجات حرارة الطقس؛ حيث امتلأت الخيمة التي تم تشييدها أمام السور الملاصق للسفارة عن آخرها بحشود الناخبين.. وقامت حشود الناخبين بالاحتفال بالاستفتاء داخل حرم السفارة على أنغام الأغاني الوطنية، بحضور سفير مصر لدى الكويت، الذي شاركهم الاحتفال والتقاط الصور التذكارية.



























