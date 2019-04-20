شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سحر نصر لـ"الخليج 365": الاستفتاء رسالة قوية من المصريين للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الاستفتاء والإقبال عليه بمثابة رسالة قوية من كل المصريين للعالم.

وقالت نصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العالم كله يشيد بتفهم الشعب المصرى للإصلاحات الاقتصادية والكل رفع القبعة للشعب العظيم، واليوم الشعب يثبت للعالم تفهمه أيضا لما يتم من إصلاح سياسى يهدف إلى الاستقرار .

وأشادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بحرص المصريين على المشاركة في أول أيام الاستفتاء فى مختلف محافظات مصر، والإقبال من المصريين بمختلف الفئات على المشاركة بقوة فى العملية التصويتية، خاصة الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن هذا هو اليوم الذي يثبته فيه المصريين أنهم يد واحدة، داعية باق المصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال ايام التصويت حتى الاثنين المقبل.

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وقالت نصر: "دا واجب وطني علينا كمواطنين مصريين تجاه بلدنا ومستقبلها والمشاركة في التعديلات التي أقرها مجلس النواب رسالة للعالم أجمع بأن مصر تسير على الطريق الصحيح وسط أجواء من الديمقراطية وحرية الاختيار وشعبها يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة".

ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كل مواطن مصري له حق التصويت أن يشارك ويدلي بصوته ويقف يد واحدة من أجل استكمال الانجازات التى تحققت من أجل بناء مصر الجديدة، وتحسين الاقتصاد المصرى.

وقدمت الوزيرة، الشكر للمواطنين على وعيهم بمسؤوليتهم تجاه بلدهم، مؤكدة أن الشعب المصري دائما يثبت أنه القادر على صناعة الانجازات، موضحة أن استقرار مصر بجانب الإصلاحات التشريعية الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، كل هذا يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما يحسن النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل للمصريين وخاصة الشباب والمرأة.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى التعاون لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.

وقدمت نصر، الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية علي دورهم في تأمين الانتخابات والحفاظ علي سلامة وأمن مصر. أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت 20 ابريل 2019م بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في لجنة مدرسة مصر الجديدة الرسمية لغات بنات في أول أيام التصويت بالاستفتاء.