شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 194 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء. ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

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