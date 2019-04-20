شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جهاز حماية المستهلك والعاملون يشاركون فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك على اصطحاب العاملين بالجهاز وتنظيم مسيرة فى حب الوطن والتوجه إلى مقر لجان الاستفتاء بالمدرسة القومية العربية بالعجوزة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تأكيدا على دعم الدولة المصرية فى حراكها نحو مزيد من الديمقراطية ودعم الاستقرار.

وأكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المشاركة واجب وطنى لاستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت وكذلك لاستقرار أمن الوطن ودعم الدولة المصرية ولمواجهة التحديات.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا،و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.











