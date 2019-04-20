شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرسة مصطفى أبو زيد بالبدرشين لتنظيم الصفوف بسبب الزحام الشديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان الاستفتاء فى البدرشين أبواب مدرسة الشهيد مصطفى أبوزيد الثانوية بسبب تزايد أعداد المشاركين بشكل كثيف، لتنظيم الصفوف وتفادى الزحام داخل اللجان، ومنح الجميع فرصة للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور.



استفتاء الدستور

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.



استفتاء التعديلات الدستورية

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



استفتاء الدستور 2019

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.