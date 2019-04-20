شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف الشرقية" تشارك بوفد للأئمة فى التصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من قيادات وأئمة مديرية أوقاف الشرقية، فى التصويت على الدستور فى شكل مجموعات توجهت إلى اللجان منذ قليل.

وأكد الدعاة، على أن الدستور ليس نصا معصوما من التعديل ولكنه نتاج بشرى قابل للتعديل طبقا للمستجدات والأحداث ومراعاة مصالح المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية بأن الإدلاء بالصوت واجب وطنى يجب الا يكتمه أى مواطن شريف والأوطان تبنى بالإيجابية والمشاركة الفاعلة لا بالسلبية أو الدعوات المشبوهة التى تهدم وتخرب.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا، حتى التاسعة مساءً.

Advertisements

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.