من سيخلف محيي الدين عفيفي في أمانة مجمع البحوث؟

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بعد 5 سنوات من العمل.. شيخ الأزهر يقرر إنهاء ندب محيي الدين عفيفي من أمانة مجمع البحوث الإسلامية.. سعيد عامر أبرز المرشحين.. وهذه آليات تعيين أمين مجمع البحوث

فى خطوة وصفتها العمائم الأزهرية داخل مجمع البحوث الإسلامية بـ«المفاجأة»، غادر الدكتور محيي الدين عفيفي، أمانة مجمع البحوث الإسلامية بعد توليه المنصب لمدة خمس سنوات، ابتداءً من يوليو 2014، حتى مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء فترة ندبه أمينًا عاما لمجمع البحوث الإسلامية. ويترقب جميع العاملين بمجمع البحوث الإسلامية، الذى يضم بين طياته 50 عضوا من كل العلوم والتخصصات، بينهم 20 عضوا من دول عربية مختلفة، من الذى سيقع عليه الاختيار من قبَل الطيب لكى يخلف «عفيفى» فى رئاسة المجمع؟

حالة من الترقب نجح الأخير فى إحداث طفرة كبيرة فى تطوير نشاط المجمع من حيث تدريب وتأهيل الوعاظ لكل المستجدات وقضايا العصر، تلبيةً لاحتياجات المجتمع، فضلا عن جهوده فى تطوير العمل الدعوى بالمجمع، ونجاحه فى زيادة حصيلة مؤلفات المجمع بآراء عصرية مستنيرة، والعمل بكل قوة على تطوير لجان الفتوى بالمجمع فى شتى

حالة من الترقب نجح الأخير فى إحداث طفرة كبيرة فى تطوير نشاط المجمع من حيث تدريب وتأهيل الوعاظ لكل المستجدات وقضايا العصر، تلبيةً لاحتياجات المجتمع، فضلا عن جهوده فى تطوير العمل الدعوى بالمجمع، ونجاحه فى زيادة حصيلة مؤلفات المجمع بآراء عصرية مستنيرة، والعمل بكل قوة على تطوير لجان الفتوى بالمجمع فى شتى محافظات الجمهورية. محيى الدين عفيفى حاصل على ليسانس الدعوة الإسلامية بالقاهرة عام 1984، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. Advertisements وبحسب ما أكدته مصادر داخل مؤسسة الأزهر الشريف، فهناك صراع بين صانعي القرار بالمؤسسة بشأن اختيار خليفة محيى الدين عفيفي فى رئاسة مجمع البحوث، فيتجه البعض إلى الإتيان بأحد أساتذة جامعة الأزهر الكبار أمينا عاما للمجمع، بينما يرى البعض الإتيان بأحد الشخصيات الأزهرية الكبرى بالمجمع بديلا لـ"عفيفي". اقرأ أيضا.. طلاب الأزهر لـ«دكتور واقعة خلع البناطيل»: نتضامن معك صراع داخل المشيخة صراع داخل المشيخة وأضافت المصادر لـ«التحرير»، أن الساعات المقبلة ستشهد قيام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإصدار قرار بتكليف الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد، بمسؤولية الأمانة قائمًا بالأعمال، وذلك لحين التوافق على شخصية الأمين العام للمجمع. وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من التحديات أمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في ما يتعلق بتسكين المناصب القيادية داخل هيئات الأزهر، فأغلب المؤسسات تدار عن طريق الندب كقائم أعمال وليس بقرارات تعيين رسمية ونهائية، باستثناء رئاسة جامعة الأزهر التى بدأت بقرار ندب ثم انتهت إلى التعيين رسميا لمدة 4 سنوات للدكتور محمد المحرصاوى، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، أما دون ذلك كوكالة الأزهر فتدار بالندب كقائم أعمال، وكذلك قطاع المعاهد الأزهرية، الأمر الذى يمثل تحديا كبيرا أمام الطيب، بحسب حديثهم. من جهته كشف الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن شروط ولوائح تعيين الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أنه يشترط أن يكون عاملا، أى على قوة العمل، وليس أن يكون قد خرج على المعاش، حتى وإن كان عضوا بالمجمع وهو على المعاش فلا يحق له أن يتعين أمينا عاما بالمجمع. آليات التعيين آليات التعيين وأضاف أبو حامد لـ«التحرير» أنه طبقًا للوائح المنظمة فى هذا الصدد، يصدر شيخ الأزهر قراره بتعيين أمين عام المجمع بموجب قرار رسمي يصدر عنه، حتى وإن كان من غير أعضاء المجمع أو حتى من غير خريجي الأزهر، ولكنه وفقًا لما جرت عليه العادة، فمن الأفضل أن يقع الاختيار على شخصية أزهرية، وذلك لكون المجمع يتصدر مناقشة العديد من القضايا والملفات الدينية، ورأيه يكون عاملا مهمًّا فى كثير من مواقف الأزهر الشريف تجاه قضايا المجتمع والأمة العربية والإسلامية. وتابع: "في الفترة الماضية تمت الموافقة وبالإجماع على دخول ستة أعضاء جدد في عضوية مجمع البحوث الإسلامية، هم: الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور محيى الدين عفيفي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، والدكتور جمال أبو السرور رئيس المركز الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر".

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