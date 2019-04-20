انت الان تتابع وزير الداخلية يدلي بصوته في «التعديلات الدستورية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرص أجهزة الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة على توفير المناخ الآمن لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم، مشيراً خلال إدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية، إلى استنفار الطاقات وتوظيف القدرات الأمنية فى سبيل تحقيق الاستقرار الأمنى خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشهدت الشوارع إجراءات أمنية وخططا واسعة للحفاظ على الأمن والنظام، تزامناً مع توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم السبت، أول يوم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكثفت القيادات الأمنية من جولاتها الإشرافية على اللجان، وأصدرت توجيهاتها لكل رجالها الموجودين في الشوارع بضرورة اليقظة الأمنية التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وكذا تم التنبيه عليهم بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات