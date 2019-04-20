وزير الداخلية يدلي بصوته في «التعديلات الدستورية»

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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرص أجهزة الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة على توفير المناخ الآمن لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم، مشيراً خلال إدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية، إلى استنفار الطاقات وتوظيف القدرات الأمنية فى سبيل تحقيق الاستقرار الأمنى خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشهدت الشوارع إجراءات أمنية وخططا واسعة للحفاظ على الأمن والنظام، تزامناً مع توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم السبت، أول يوم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكثفت القيادات الأمنية من جولاتها الإشرافية على اللجان، وأصدرت توجيهاتها لكل رجالها الموجودين في الشوارع بضرورة اليقظة الأمنية التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وكذا تم التنبيه عليهم بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات
وكثفت القيادات الأمنية من جولاتها الإشرافية على اللجان، وأصدرت توجيهاتها لكل رجالها الموجودين في الشوارع بضرورة اليقظة الأمنية التامة والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وكذا تم التنبيه عليهم بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور خطة تأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وزير الداخلية يراجع خطط تأمين الاستفتاء على الدستور
أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة حرما أمنيا ونقاط فرز وتفتيش وأكمنة وتمركزات ثابتة، في محيط كل لجنة استفتاء على تعديلات الدستور، بينما انتشر رجال المباحث الجنائية والعامة لضبط أى خارجين عن القانون وسرعة التعامل مع حالات شغب وعنف قد تطرأ على الموقف في أى لحظة.
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