الأعلى للإعلام: تجاوزات بالتغطية الأجنبية للاستفتاء

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استفتاء الدستور

قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، في تصريح له، اليوم السبت، إن غرفة عمليات المجلس لم تتلقَ أي شكاوى من قبل الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإن الغرفة ترصد كل ما يصدر عن الإعلام المحلى والأجنبى، وتعد تقريرا كل ساعتين يتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات ومركز معلومات مجلس الوزراء، مضيفاأن الغرفة رصدت التزام وسائل الإعلام المحلي بالمهنية والدقة فى تغطيتها للاستفتاء، لكنها رصدت تجاوزات ومخالفات في تغطية مواقع الإعلام الأجنبي.

وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى بعد غد الإثنين. ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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