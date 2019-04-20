شكرا لقرائتكم خبر عن «#تعديل_دستور_مصر».. شاركونا صوركم وفيديوهاتكم من أمام لجان التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق سباق الاستفتاء على دستور 2014، في كل محافظات مصر، صباح الأربعاء، كما بدأ بتصويت المصريين في الخارج أمس الجمعة.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

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وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

عبر منصة «شارك المصري اليوم» لصحافة المواطن يمكنكم المشاركة بصور من أمام اللجان الانتخابية ورصد الأجواء والإقبال داخل وخارج مصر، لنشرها على الموقع الإلكتروني.

وتتيح منصة «شارك» للمصريين التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات وعرض أي مخالفة موثقة بالصور والفيديو بعد نشرها على الموقع الإلكتروني للمساعدة في تذليل المشاكل والعقبات التي تواجهونها أثناء عملية التصويت.

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