شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيمياوية وتدعيم عدد من القطاعات الصناعية الوطنية وتصدير الفائض.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول محاور خطط وزارة البترول بشأن التكرير والبتروكيماويات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض في هذا الإطار الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات، بما فيها مؤشراته الاقتصادية وهيكل تمويله والجدول الزمني المتوقع لتنفيذه، حيث أكد المهندس طارق الملا الأهمية الاستراتيجية لذلك المشروع في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها للتنمية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر، وإقامة قاعدة صناعية جديدة لمنتجات تقوم على منتجات المشروع وتدعم الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كالصناعات الغذائية والدوائية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية.

وأضاف السفير بسام راضي أن المهندس طارق الملا قام أيضاً خلال الاجتماع بعرض آخر جهود الوزارة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، كما عرض خطوات تحديث وتطوير قطاع البترول من خلال اتباع خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية.