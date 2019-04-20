شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يدلي بصوته في الاستفتاء: واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى أحمد أبوالغیط، الأمین العام لجامعة الدول العربیة، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكد «أبوالغيط» ضرورة المشاركة في الاستفتاء على تعدیلات الدستور المصري، وذلك نظراً لما تمثله هذه التعدیلات من أھمیة كبرى، مؤكداً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني.

وأشاد «أبوالغیط» بالتعدیل الدستوري المتعلق بزیادة نسبة تمثیل المرأة في مجلس النواب المصري إلى نسبة ٢٥٪ من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى التعدیل الذي ینص على قیام الدولة بالعمل على ضمان تمثیل العمال والفلاحین والشباب والمسیحیین والأشخاص ذوى الإعاقة والمصریین المقیمین في الخارج تمثیلاً ملائماً في مجلس النواب، كما نوه بالتعدیل المتعلق بتشكیل مجلس للشیوخ والدور الذي سیضطلع به، بالإضافة إلى أھمیة التعدیل الخاص بالهيئات القضائیة، الذي یقضي بتشكیل مجلس أعلى للقضاء ویسمح لرئیس الجمهورية بتعیین رؤساء الجهات.

كما أكد «أبوالغیط» أھمیة تعیین نواب لرئیس الجمهورية، بالإضافة إلى تمدید فترة الرئاسة لمدة ست سنوات لفترتین رئاسیتین، وذلك بھدف إعطاء الفترة الكافیة للرئیس ومواصلة مسیرة التنمیة والبناء في الدولة المصریة.