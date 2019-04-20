شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة «فتحية» تتحدى المرض: تغيبي عن التصويت «فال وحش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم مرضها وكبر سنها، حرصت الحاجة فتحية محمد على «70 سنة»، ربة منزل، والمقيمة بقرية كفر مهدي بمركز العدوة بالمنيا، على الخروج والمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث اصطحبها زوجها داخل «توك توك» من منزلها إلى مقر اللجنة الفرعية بالقرية.

وقالت «الحاجة فتحية» إنها حريصة على المشاركة في التصويت في كل انتخابات واستفتاءات، مضيفة: «تغيبي عن الحضور يعتبر (فال وحش)، ولا يمكن التخلف عن الحضور».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.