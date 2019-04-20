شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «إذا ضاع الوطن فلا بقاء للنفس أو العرض أو الدين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه إذا ضاع الوطن، فلا بقاء للنفس، أو العرض، أو الدين، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوضيح المفاهيم الدينية، والوطنية، بإصدار العديد من الكتيبات، التي تتصدى للادعاءات الخاطئة للجماعات الإرهابية، مثل كتاب (الكليات الستة) و(بناء الشخصية الوطنية).

واستنكر «وزير الأوقاف» في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، السبت، الموافق (20-4)، بمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية: «دعاوى الجماعات المتطرفة للوقيعة بين الشعب والحكام، مشدداً على أن الوطن شيء عزيز جداً جداً علينا جميعا، ونفديه بكل ما نملك وبأرواحنا ودمائنا».

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وأوضح أنه تم تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن عوامل بناء الدول، وأهمها وحدة الصف بين أبناء الشعب، لافتاً إلى ضرورة الاصطفاف الوطني بين الحاكم والشعب والمسؤولين، وأن يعمل الجميع على قلب رجل واحد، لخدمة الوطن، والعمل على تحقيق كل ما يؤدي إلى مزيد من أمنه وأمانه وتقدمه واستقراره.

وحذر «جمعة» من دعاوى الجماعات الإرهابية التي تسعى دون جدوى لإحداث الوقيعة بين الشعوب والحكام، من أجل هدم الدول لصالح أعدائها، منوها بإجلال الدين الإسلامي، والسنة النبوية، لكل إمام عادل، سواء المسؤول في وظيفته، أو في عمله، أو الحاكم الذي يبذل الجهد من أجل رفعة شأن وطنه.

وأشاد «وزير الأوقاف» بوعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مبينا أن مصر تسير بخطى ثابتة لمزيد من الاستقرار، وستظل قلب الأمة العربية النابض والدولة الأكثر صموداً في المنطقة في ظل المتغيرات من حولها.

وكان «وزير الأوقاف» قد أدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في وقت سابق اليوم، بمدرسة الروضة بالمنيل، مطالبا المصريين بالحرص على المشاركة الفعالة والإيجابية.