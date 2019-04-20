شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في ألمانيا يقود وفدًا كنسيًا للمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في ألمانيا، الأنبا داميان، ومعه وفد يضم الأب جرجس أسقف كنيسة برلين، وعميد الجالية المصرية في ألمانيا المهندس فؤاد خليل، بالإضافة لعدد كبير من أبناء الجالية بألمانيا، بزيارة السفارة المصرية في برلين بعد ظهر اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستور.

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كان السفير المصرى في ألمانيا بدر عبدالعاطى في استقبال الوفد الكنسى؛ حيث تمت عملية التصويت في الاستفتاء وسط أجواء احتفالية؛ وبعد ذلك استقبل السفير بدر عبدالعاطى الأنبا داميان ووفد الكنيسة القبطية بمكتبه.

وأوضح السفير د. عبدالعاطى أن التصويت خلال اليوم الثانى للاستفتاء تجري بشكل طبيعى وإيجابى ولم يتم رصد أي شكوى، مشيداً بالمشاركة البارزة للشباب الذين توافدوا على مقر السفارة خلال اليوم الثانى من عملية التصويت وحرصهم على التعبير عن رأيهم في التعديلات الدستورية والتى ستحدد مستقبل النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى في البلاد، كما نوه بالمشاركة المتميزة للمرأة المصرية وكبار السن الذين تكبدوا مشقة السفر تعبيرا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وتعبيرا عن انتمائهم لوطنهم.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

أسقف الكنيسة الأرثوذكسية فى ألمانيا يدلي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية