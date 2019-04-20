شكرا لقرائتكم خبر عن «عندك نزولة يا أبو الرجولة».. لجان مصر الجديدة تنتعش في منتصف اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاقتراع بمصر الجديدة، بعد ظهيرة اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية، إقبالاً أكثر كثافة عن الساعات الأولى من اليوم.

وفي تمام الثالثة عصراً، بمنطقة هارون، تحديداً أمام مدرسة القومية رشيد، توافد عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وعلى أنغام أغنية «أبو الرجولة»، وزغاريد السيدات، وأعلام مصر، وسيارات فارهة تحمل شباب حزب مستقبل وطن يحثون المواطنين على الانتخاب.

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وكان أغلب المشاركين من كبار السن، والنساء والأطفال بصحبتهم، وسط حراسة أمنية متوسطة، كما رفض المستشار المشرف على لجنة مدرسة القومية الحديث مع الإعلام.

أما في مدرسة الُحرية التي تقع على بُعد أمتار منها، شهدت إقبالاً ضعيفاً، وهدوء تام، وحراسة أمنية متوسطة من رجال القوات المُسلحة.

وعلى أبواب المدرسة، خارج مقر الاقتراع، تستقبلك لوحة دعاية إيجابية، والذي علق عليها أحد ضباط القوات المُسلحة، قائلاً: «الدعاية دي تبع المديرية التعليمية، إحنا مش مسؤولين عنها».

واستقرت بالمدرسة لجنتين فرعيتين، رقم 2 و3، إحداهما للسيدات، والأخرى للرجال، بإجمالي عدد مصوتين 10 آلاف مواطن، والذي حضر منهم235 مواطن فقط حسب كلام المستشار هشام الجزاوي، المشرف على اللجنة، والذي أكد على ضُعف الإقبال.