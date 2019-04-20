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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال نسائي كبير في لجنة «طلعت حرب الفنية» بقصر النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرصت السيدات على التوافد إلى مقر «لجنة مدرسة طلعت حرب الفنية» بدائرة قسم قصر النيل، منذ الصباح الباكر عقب بدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الثامنة صباح اليوم، السبت، الموافق (20-4)، حيث تجاوزت نسبة مشاركة السيدات بتلك اللجنة 70 % عن مشاركة الرجال.
وشهدت عملية الاقتراع هدوءاً منذ بدايتها، باستثناء حوالي ساعتين كانت مزدحمة، بسبب توافد عدد كبير من السيدات الوافدات من محافظة الجيزة، أجبرتهن ظروف انتقال محل إقامتهن على الإدلاء بأصواتهن في تلك اللجنة، التي أشرف عليها المستشار «وائل فرحات» نائب رئيس مجلس الدولة.
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