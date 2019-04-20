شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «الوطنية للانتخابات»: الهيئة ليس لديها ما تخفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة، حول عدم إعلان اللجان العامة والفرعية المشرفة على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أي نتائج. وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات فقط هي الجهة المنوط بها إعلان أي نتائج بحسب الدستور والقانون. وتابع: «الهيئة ليس لديها ما تخفيه وقبلنا طلبات المنظمات لمراقبة الانتخابات»

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