شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: الهيئة فقط من ستعلن نتيجة «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا إعلان لنتيجة فرز الأصوات في الاستفتاء باللجان العامة أو الفرعية، وأن الهيئة الوطنية هي فقط من ستعلن نتيجة الاستفتاء.

وأكد أن عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور لفتت أنظار العالم منذ اللحظات الأولى لانطلاقها. وهنأ «الشريف» ـ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، حول سير عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور ـ الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى ليلة النصف من شعبان.