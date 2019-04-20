شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الاستفتاء من داخل غرفة عمليات قطاع الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمود توفيق، وزير الداخلية، بمتابعة إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واستمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات، واتصالها المباشر، ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم، عبر الفيديو كونفرانس مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لفعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وطالع «وزير الداخليه» التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية، لمتابعة الحالة الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات، التي قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة، لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشاد «توفيق» بمستوى تنفيذ الخطط، والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، كما وجه بضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية، لترسيخ دعائم الاستقرار الأمنى في ربوع الوطن، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج على القانون، والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم، وضمان انتهاء هذا العرس الديمقراطى، في أبهى صورة بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الاستفتاء من داخل غرفة عمليات قطاع الأمن

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الاستفتاء من داخل غرفة عمليات قطاع الأمن

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الاستفتاء من داخل غرفة عمليات قطاع الأمن