شكرا لقرائتكم خبر عن النساء تتفوق في لجنة «طلعت حرب الفنية» بقصر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إقبال نسائي كبير، أدلى الناخبون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل لجنة مدرسة طلعت حرب الفنية بدائرة قسم قصر النيل، حيث تجاوزت نسبة مشاركة السيدات بتلك اللجنة 70% عن مشاركة الرجال، وحرصن على التوافد إلى مقر اللجنة منذ الصباح الباكر عقب بدء عملية الاقتراع في الثامنة صباحا.

وشهدت عملية الاقتراع هدوءا منذ بدايتها باستثناء حوالي ساعتين كانت مزدحمة بسبب توافد عدد كبير من السيدات الوافدات من محافظة الجيزة أجبرتهن ظروف انتقال محل إقامتهن على الإدلاء بأصواتهن في تلك اللجنة، التي أشرف عليها المستشار وائل فرحات نائب رئيس مجلس الدولة.

Advertisements

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.