شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تدلي بصوتها في «التعديلات الدستورية».. «انزل وقول اللي يعجبك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت الفنانة نهال عنبر بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة ٦ أكتوبر الابتدائية بالعجوزة. ووجهت «عنبر»، رسالة للمواطنين بالنزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، قائلة: «انزل وقول اللي يعجبك بس قبل ما تقول «لا» لازم تدرس أنت بتقول لا ليه.. أنا عارفة إن الظروف صعبة أوي لكن لازم نستحمل عشان نبني مصر مش نهدمها».

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الفنانة نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

الفنانة نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

الفنانة نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

الفنانة نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

الفنانة نهال عنبر تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية بالعجوزة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الأيام الثلاثة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين في مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل في اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.