شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دير المحرق بأسيوط يدلي بصوته في التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا بيجول، رئيس دير المحرق، بصوته في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة قرية رزقة الدير بمركز القوصية في أسيوط.

وأكد الأنبا بيجول أنه من الواجب الوطني أن يتوجه كل مصري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته في الاستحقاق الوطني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مطالبا الجميع بالنزول للمشاركة في الاستفتاء، لأنه حق وطني.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألفا و186ناخبا، ويشرف قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية على العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة في 496 مقرا انتخابيا يمثلون 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.