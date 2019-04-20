شكرا لقرائتكم خبر عن منال ميخائيل تشيد بناخبات دمياط: «شرفتونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، بحرص السيدات والفتيات على الإدلاء بأصواتهم بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم، السبت، بمدن وقرى المحافظة، حيث حرصت ميخائيل على القيام بجولة في عدد من اللجان والتحاور مع الناخبين، وقالت للسيدات إن المراة الدمياطية لديها إحساس بالمسؤولية والوطنية، مضيفة: «شوفتونا».

يذكر أن قسم أول دمياط يضم 12 مركزا انتخابيا، و16 لجنة فرعية، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.