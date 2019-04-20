شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب النور يدلي بصوته.. ويدعو أعضاء الحزب للخروج والمشاركة في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة قرية زكي أفندي، في مسقط رأسه بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

ودعا «مخيون» أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، للخروج والمشاركة بكثافة ولا يتخلف منهم أحد، وأن يحثوا المواطنين على الخروج والتصويت بنعم، كما دعا المواطنين للخروج والإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، والمشاركة الإيجابية.

وأوضح «مخيون» أن الحزب كان معترضًا على التعديلات في البداية بسبب كلمة «مدنية»، وغير موقفه بعد إعلان رئيس مجلس النواب أن كلمة «مدنية» تعنى 3 «لاءات» وهى لا للدولة «العلمانية، ولا العسكرية البوليسية ولا للدينية الثيوقراطية»، مضيفًا نحن نرفض الدولة الدينية الثيوقراطية بمفهومها الغربى، مؤكدًا أنه لأول مرة يعلن رئيس مجلس النواب ويشيد المجلس كله بالإجماع على رفض العلمانية.

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جاء ذلك عقب قيامه بالإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة قرية زكى أفندى، في مسقط رأسه بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، والذي حرص على مصافحة أعضاء الحزب والمشاركين في لجان الحزب المشكلة لمساعدة الناخبين للوصول إلى لجانهم.

وحرص أعضاء الحزب على التواجد بكثافة أمام اللجان في مركز أبوحمص وخصوصًا قرية زكى افندى مسقط رأس رئيس الحزب، وقرية البيضا في مركز كفرالدوار.

ورصدت «المصري اليوم» تشكيل الحزب للجان مساعدة الناخبين للوصول إلى لجانهم ومعهم أجهزة لاب توب وهم يساعدون الناخبين أمام لجان قرية الأبعادية بمركز دمنهور، ومنطقة البيضا بمركز كفرالدوار، وعدد من القرى بمركز أبوحمص.

وحرصت عضوات الحزب على استقبال رئيس الحزب أثناء الإدلاء بصوته ومعهن لافتات باسم الحزب، كما حرصن على الخروج الجماعى للإدلاء بأصواتهن والوقوف في طابور للإدلاء بأصواتهن، أمام لجان قريتي البيضا بكفرالدوار وقرية زكى أفندى بأبوحمص وبعض قرى مركز دمنهور.

رئيس حزب النور يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور

رئيس حزب النور يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور