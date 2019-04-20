شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان عددا من اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددا من اللجان بالقاهرة للاطمئنان على حسن سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تضمنت الجولة لجنة مدرسة التوفيقية بشبراء ولجنة مدرسة الليسيه بمصر الجديدة، ولجنة الجامعة العمالية بشرق مدينة نصر، ولجنة مدرسة تحيا مصر بالأسمرات. وأشاد الوزير والمحافظ خلال الجولة بنسبة إقبال الجماهير من المواطنين على الادلاء بأصواتهم وزيادة الوعي الشديد لدي الشباب بأهمية التعديلات الدستورية .

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.