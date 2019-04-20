شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يرصد ”الخليج 365” 11 فعلاً تعتبر جريمة حال ممارستها من أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى كالتالى:

1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب

2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة

3- التصويت أكثر من مرة

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4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك

5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية

6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء

7- اتلاف أو هدم المبانى و المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره

8- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين

9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء

10- انتحال اسم الغير خلال التصويت فى الاستفتاء

11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه