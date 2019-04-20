شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يرصد ”الخليج 365” 11 فعلاً تعتبر جريمة حال ممارستها من أى مواطن خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى كالتالى:
1- اختلاس أو إخفاء أو إتلاف بطاقة التصويت أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
2- طباعة أو تداول بطاقة إبداء الرأى بأية وسيلة دون إذن من السطات المختصة
3- التصويت أكثر من مرة
4- إبداء الرأى فى الاستفتاء مع العلم بعدم الأحقية فى ذلك
5- إهانة أو تهديد أو استخدام العنف مع رئيس أو أعضاء اللجنة الفرعية
6- استخدام أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء
7- اتلاف أو هدم المبانى و المنشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره
8- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى التصويت أو إكراهه على إبداء الرأى على وجه معين
9- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء
10- انتحال اسم الغير خلال التصويت فى الاستفتاء
11- خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو اتلافه أو العبث بأوراقه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. 11 ممارسة لو فعلتها خلال الاستفتاء تعد جريمة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.