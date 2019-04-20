شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم بالاستفتاء لليوم الثانى رافعين علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد أبناء الجالية المصرية فى هولندا رافعين علم مصر، على مقر السفارة المصرية هناك للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثانى أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج. وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصريون بهولندا يدلون بأصواتهم بالاستفتاء لليوم الثانى رافعين علم مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.