شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأزهر التخصصى تستقبل رئيس مجمع علماء الإسلام بالصومال للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، اليوم، الشيخ يوسف على عينتي، رئيس مجمع علماء الإسلام في الصومال، الذي أصيب بجروح بالغة جراء انفجار وقع قرب مكتبه بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وزار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قبيل سفره لمملكة البحرين اليوم، رئيس مجمع علماء الإسلام فى الصومال للاطمئنان عليه، والاطلاع على الخدمة الطبية المقدمة له.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن هذا يأتى هذا فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وتأكيدًا على ريادة وعالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

وأضاف المركز الإعلامى أنه وفور وصول الشيخ عينتي تم إجراء الفحوصات اللازمة، ووضع التشخيصات والبرنامج العلاجي اللازم له وتم توفير كل ما يلزم لذلك.

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وأشار المركز الإعلامي إلى أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تعد من أكبر الصروح الطبية في مصر والمنطقة العربية، وقد استقبلت عشرات الحالات الحرجة أغلبهم من الصبية والأطفال، خاصة من مصابي حادث مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم استكمال علاجهم ومتابعتهم الصحية والنفسية.

وأكد أن هذا يأتي في إطار الدور الذي تقوم به مستشفيات جامعة الأزهر، حيث تشارك بشكل ايجابي وفعّال في إطار المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير خدمة علاجية وصحية للمصريين، وفي إطار الخدمة الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للمواطنين المترددين عليها بشكل يومي وعلى مدار العام، تحقيقًا لرسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، ونواب مدير مستشفى جامعة الأزهر التخصصي الدكتور سامح غنيم والدكتور عمرو فؤاد.