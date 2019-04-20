شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة يلتقى 3 وزراء لمتابعة عدد من الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة البنية التحتية لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية بالكامل.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لمتابعة ملفات القطاع.