شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يشارك المواطنين الاحتفالات أمام لجان الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز، فى حى بولاق الدكرور، التى شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما تابع عملية التصويت بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات.

وحرص محافظ الجيزة، على مشاركة المواطنين فى الاحتفالات أمام اللجان، الذين حرصو على التوجه للادلاء بأصواتهم فور فتح اللجان أبوابها أمام المواطنين صباحاً.

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ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.