شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القومى للمرأة تتابع مشاركة السيدات بالاستفتاء وتتلقى 80 استفسارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث صرحت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات بالمجلس، أن الغرفة تلقت خلال الفترة الأولى من اليوم الأول لاستفتاء على التعديلات الدستورية (80) شكوى، استفسار وطلبات مساعدة للوصول إلى مقر اللجان، عن طريق الخط الساخن 15115 وفروع المجلس بالمحافظات، مؤكدة أن فريق المتابعين المحليين المنتشرين فى جميع محافظات الجمهورية أكدوا انتظام سير وإجراءات العملية الانتخابية، وفتح اللجان المخصصة للناخبات فى المواعيد المقررة.

وأكدت مديرة غرفة العمليات أن الشكاوى تمحورت غالبيتها حول شكاوى الوافدين، من خلال الاستعلام عن اللجان التى يتوفر بها صناديق اقتراع للوافدين وتم تحويل جميع الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ للازم.

وتلقت الغرفة 23 طلب استعلام عن اللجان بالمحافظات وتم إفادتهم بالمعلومات عن اللجان و 13 شكوى خاصة ببعد مسافة المقر الانتخابى وتم إبلاغ الهيئة العليا للانتخابات لاتخاذ اللازم فضلا عن 5 طلبات مساعدة للوصول للجان من كبار السن وذوى الإعاقة وتم توفير سيارات خاصة لنقلهم للمقرات الانتخابية الخاصة بهم.

Advertisements

جدير بالذكر أن غرفة العمليات سوف تتلقى شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115 مؤكدة أنه سوف يتم التعامل مع شكاوى الناخبات ورفعها إلى غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وإلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.



