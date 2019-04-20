شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة الشباب: تزايد أعداد المشاركين بالاستفتاء بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، منذ قليل، أن الاقبال على عملية التصويت فى تزايد مستمر منذ ب فتح اللجان أمام جموع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويتابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سير عملية التصويت على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والاتصال الدائم والمستمر بغرف العمليات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية. Advertisements وأدلى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مدرسة الطبرى بالشروق. واطمأن أشرف صبحى على سير العملية الانتخابية داخل اللجان مؤكدا أهمية مشاركة الجميع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باعتبارها واجبا وطنيا، مشيرا إلى أنه تم تدريب 29 ألفاً من شباب البرلمان بالمحافظات لنشر التوعية السياسية بأهمية التعديلات الدستورية.

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