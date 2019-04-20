شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات وزارة الهجرة تستقبل ‏‎141‎‏ استفسارا من المصريين بالخارج حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إقبالاً ‏من الجاليات المصرية بكافة الدول، فى منتصف اليوم الثانى من أيام استفتاء الدستورللمصريين بالخارج، حيث ‏رصدت الغرفة توافد المصريين على التصويت فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والبحرين وقطر والسودان ‏والإمارات وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وبيرو وغيرها من الدول حول العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية المختلفة‎.‎

واستقبلت الغرفة نحو 141 استفسارا حتى الآن جاء أغلبهم حول بُعد مقار البعثات الدبلوماسية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم ‏والمشاركة في عملية الاستفتاء، وبدورها قامت الغرفة بالتواصل مع رموز الجاليات المصرية بالخارج خاصة بدول الخليج وتم ‏توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار تلك اللجان البعيدة، كما وفرت الجالية المصرية بالكويت 13 حافلة لنقل أبناء الجالية إلى مقر ‏التصويت.‏

كما رصدت الغرفة استفسارات حول إمكانية التصويت بصورة جواز السفر أو صورة بطاقة الرقم القومي، وكان الرد أنه يجب ‏إحضار جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي حتى يتمكن الناخب من التصويت، كما جاءت بعض الاستفسارات عن أماكن ومواعيد ‏عمليات التصويت على التعديلات الدستورية فى عدد من الدول المختلفة، وتم إفادتهم بكل التفاصيل كل على حدى، كما ورد ‏استفسارا حول وجود لجان تصويت فى ليبيا، فكان الجواب أنه لا يوجد لجان تصويت هناك نظرًا للحالة الأمنية‎.‎

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من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باستمرار التواصل مع الجاليات المصرية ‏بالخارج واستقبال كل الاستفسارات منهم، والعمل على حل وإزالة أية عوائق تمنعهم من ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى ‏الاستفتاء‎.‎‏ ‏

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالإيجابية والتفاعل التي ظهرت على المصريين بالخارج خلال اليوم الأول والثاني من الاستفتاء على ‏بعض مواد الدستور، وحرصهم على المشاركة فى الاستفتاء، مقدمين صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.‏

كانت غرفة عمليات وزارة الهجرة قد بدأت صباح أمس‏ في متابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على ‏التعديلات الدستورية، كما تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –‏‏01159476593"، وأيضًا البريد الإلكترونى التالى:-

(‏[email protected]‏)، للتواصل مع المصريين ‏بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة لهم أيام 19 و20 و21 ‏أبريل الجارى.‏