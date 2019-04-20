"رئيس الوطنية للانتخابات": لمنظمات المجتمع المدني دور هام لتسيير عملية الاستفتاء- (صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على اهتمام الهيئة بالمتابعة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في تسيير عملية الاستفتاء.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم، خلال استقباله، اليوم السبت بمقر الهيئة، ثلاثة وفود من منظمات المجتمع المدني وهم ممثلي منظمة إيكو اليابانية ومنتدى جالس ومتطوعون بلا حدود، جهود الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، لافتًا إلى إجراءات التيسير على المواطنين للمشاركة في الاستفتاء من مختلف الفئات.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

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كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.