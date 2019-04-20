ضبط شخص يروج لبيع قطع أثرية عبر الـ "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص يروج لبيع قطع أثرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكانت قد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن إدارة إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن قطع أثرية للبيع نظير مقابل مادي
وأسفرت جهود البحث والتحري عن أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص محافظة أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته.
وبالفحص والتفتيش عثُر على "الهاتف المحمول" المستخدم في ارتكاب الواقعة وكذا أجهزة توصيل خدمة "الإنترنت" وبفحص الهاتف تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، فضلاً عن نشره مشاركات تتضمن بيع وترويج القطع الأثرية عبر أحد تطبيقات "الهاتف المحمول"، بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء الحساب بغرض الترويج لبيع الآثار للاستفادة مادياً.
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