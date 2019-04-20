ضبط موظفين بالإسماعيلية مكنّا شخصًا من بناء عقار مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، اثنين من موظفي هندسة الري بالإسماعيلية، لتواطؤهما مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار على منافع الري.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام عامل بالإدارة العامة للري والصرف الصحي بالإسماعيلية "بحاري بهندسة الري"، وفني أول هندسة ري التل الكبير باستغلال موقعهما الوظيفي في غضون عام 2017، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من بناء عقار سكني على منافع الري وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء بالمخالفة للقانون؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

باستدعاء المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.