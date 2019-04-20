رئيسة القومي للمرأة تدلي بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشهيد مقدم أحمد أبو الدهب "مدرسة الدقى اﻹعدادية بنين" سابقًا.

ودعت الدكتورة مايا مرسي جميع سيدات مصر إلى النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء على تعديلات الدستور لأنه واجب واطني.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.