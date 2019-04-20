إيقاف التصويت باللجان.. "ساعة راحة" تبدأ من الثالثة حتى الرابعة مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أوقفت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية التصويت بدءًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الرابعة، للحصول على "ساعة" الراحة المقررة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونظم القرار رقم 36 لسنة 2019 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية على النحو التالي:

1 - ساعة الراحة داخل اللجان الفرعية من الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً

2 - لا يجوز تغيير أو مد ساعة الراحة بعد الموعد المحدد.

3 - يعلن عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

4 - يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة.

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5 - غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة.

6 - غلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة.

7 - التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة.

8 - يحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف.

9 - يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات.

10 - إثبات إجراءات بدء وانتهاء ساعة الراحة في المحضر المعد لذلك على أن يستأنف التصويت بعدها.