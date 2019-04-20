محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وافق قطاع مصلحة السجون على زيارة 13 طفل مودعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزيلات سجون النساء. وحضر مسئولي دار الرعاية وبصحبتهم الأطفال وتمت الزيارة، وقد اطمأنت الأمهات السجينات على أطفالهن، وجاء ذلك بالمردود الإيجابي وسط السجينات. جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

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كانت هذه تفاصيل خبر قطاع السجون يجمع شمل 13 طفلاً بأمهاتهم داخل محبسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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